Torun bakmak yerine çalışacak

Şarkıcı Eda Özülkü, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Özülkü müzik dünyasının ele alındığı yapımda torun bakmak yerine çalışmaya devam edeceğini söyledi. İkiz erkek çocuk annesi olan Özülkü, "Torun bakmayacağım. Zaten anneanneler torun bakar gibi bir imaj var. Göz kulak olurum tabii ama annem de bana 'bana güvenip çocuk yapma' demişti" diyerek espri yaptı.