Tören olmayacak
Sanatçı Müjde Ar'ın, akciğer kanseri nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden kardeşi Mehtap Ar bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'na son yolculuğuna uğurlanacak.
Sanatçı Müjde Ar'ın, akciğer kanseri nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden kardeşi Mehtap Ar bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'na son yolculuğuna uğurlanacak. Ar'ın ailesinden yapılan açıklamaya göre ünlü isme Kovid-19 salgını nedeniyle cenaze töreni düzenlenmeyecek. Hayat normale döndüğünde Mehtap Ar için dostları tarafından anma gecesi gerçekleştirilecek.