Tören olmayacak

Sanatçı Müjde Ar'ın, akciğer kanseri nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden kardeşi Mehtap Ar bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'na son yolculuğuna uğurlanacak. Ar'ın ailesinden yapılan açıklamaya göre ünlü isme Kovid-19 salgını nedeniyle cenaze töreni düzenlenmeyecek. Hayat normale döndüğünde Mehtap Ar için dostları tarafından anma gecesi gerçekleştirilecek.

