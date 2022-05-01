Sanatçılar Ebru Yaşar ve Hande Ünsal, Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın yıllar sonra yeniden bir araya geldiği 'Aydınlıkevler' tiyatro oyununu izledi. Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçirerek dizinden ameliyat olan Ebru Yaşar, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sanatçı, "Topuklu ayakkabı giyemiyorum, düz taban giyiyorum. Hâlâ şişlikler var ama önemli olan sağlık arkadaşlar, burada sohbet etmek, konuşmak önemli. Sağlık dünyanın en güzel şeyi bence" dedi.