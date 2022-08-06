Toprak'la birbirimize benziyoruz

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa da merak saran Murat Boz, dijitalde yayınlanan yeni dizisi 'Zeytin Ağacı'yla ilgili konuştu. Boz, 'L'Officiel Türkiye' dergisi için objektif karşısına geçti. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Serkan Altunorak ve Fırat Tanış gibi isimlerle başrolünü paylaşan Murat Boz, canlandırdığı 'Toprak' karakterini kendisine benzettiğini belirtti. Boz: "Toprak maceraperest, çapkın ve güvenilmez bir karakter ama onun da her insan gibi yaraları ve o yaraların sonuçlarının kendi hayatına yansımalarını görüyorsunuz. Ve elbette kendiyle yüzleşmesine, gelişmesine ve iyileşmeye çalışmasına da tanıklık ediyorsunuz. Ben senaryoyu okuyup bitirdiğimde üstesinden geldiği şeyleri takdir ettim. Benimle Toprak arasında da birçok benzerlik var ben onun kadar cesaretli olabilir miydim bilemiyorum açıkçası."

