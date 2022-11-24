Toplantı yemeği

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün tek başına objektiflere yansıdı. Esmersoy, bir AVM'de dünyaca ünlü mağazaların yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Sunucu, daha sonra bir mekâna geçerek toplantı yaptı. Çıkışta Esmersoy'un siyahlar içerisindeki sade stili gözlerden kaçmadı. Neşeli tavırlar sergileyen Esmersoy, özel şoförlü cipine geçerek uzaklaştı.