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12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:00:00

Tom Cruise da Altın Küre savaşında!

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Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği (HPFA), hiç siyah üyesi olmadığı için tepkileri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği (HPFA), hiç siyah üyesi olmadığı için tepkileri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Scarlett Johansson, yaşanılan olaylar sonrası Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan HPFA'dan çekilme kararı aldığını söylerken, bir tepki de Tom Cruise'dan geldi. Cruise, protesto olarak şimdiye kadar aldığı 3 Altın Küre ödülünü geri verecek. HFPA, yolsuzluk ve uygunsuzluk iddialarıyla da zor günler geçiriyor.

Etiketler : Tom Cruise altın küre hollywood
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