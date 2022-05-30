Tolga'yı arayıp tebrik ettim

ABD'de yaşamını sürdüren oyuncu Tolga Karel, geçen hafta üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Erkek olan bebeğinin ismine Tufan ismini koyan Karel, sürpriz bir telefon aldı. Karel'in eski eşi oğlu Cihangir'in annesi Günay Musayeva, Karel'i arayarak tebrik etti. Galataport'ta bir davette görüntülenen Musayeva, ''Geçtiğimiz gün Tolga'ya whatsapptan yazdım ve kendisini tebrik ettim o da bana duyarlılığımdan dolayı teşekkür etti '' dedi.

