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30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:30:00

Tolga'yı arayıp tebrik ettim

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ABD'de yaşamını sürdüren oyuncu Tolga Karel, geçen hafta üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

ABD'de yaşamını sürdüren oyuncu Tolga Karel, geçen hafta üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Erkek olan bebeğinin ismine Tufan ismini koyan Karel, sürpriz bir telefon aldı. Karel'in eski eşi oğlu Cihangir'in annesi Günay Musayeva, Karel'i arayarak tebrik etti. Galataport'ta bir davette görüntülenen Musayeva, ''Geçtiğimiz gün Tolga'ya whatsapptan yazdım ve kendisini tebrik ettim o da bana duyarlılığımdan dolayı teşekkür etti '' dedi.

Etiketler : abd tolga karel tufan
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