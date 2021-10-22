"Kız babası olarak daha da duygulandım"

Oyuncu ve yapımcı Tolgahan Sayışman'ın kardeşi Nil Sayışman Emre Hançer'le görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Düğün öncesi eşi Almeda Abazi'yle habercilerin sorularını yanıtlayan Sayışman, "Değişik bir duyguymuş, gerçekten çok duygulandım. Kız babası olduğum için bu bana bir prova gibi oldu. Biraz tuhaf hissettim" dedi. Geçtiğimiz haziran ayında ikinci çocukları Alina'yı kucağına alan çift, oğulları Efehan'ın kardeşini kıskandığını söyledi. Sayışman, "Bazen sakince yaklaşmaya çalışıyor, bazen de ona doğru koşmaya başlıyor ve biz bir kaleci gibi engelliyoruz" derken Abazi ise, "Çok masum ve sevecen gibi yaklaşıp sonradan her yerini sıkıyor" dedi.