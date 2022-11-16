Tolgahan DiCaprio

Model Almeda Abazi eşi Tolgahan Sayışman'ı dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio'ya benzetti. Abazi, oyuncu olan eşinin DiCaprio, gibi 'Star Wars' filmi hayranı olduğunu ve evin içerisinde maskeli ve elinde ışın kılıcıyla dolaştığını açıkladı. Abazi, sosyal medya hesabından Sayışman'ın maskeli fotoğrafını paylaştı. DiCaprio'nun sevgilisi Camila Morrone, en kötü buluşmalarını, "DiCaprio benim için sinema salonu kapattı. Bana zorla Star Wars izletirken kendisi elinde ışın kılıcı varmış gibi yaparak kötülerle savaşıyormuş gibi etrafta koşuşturdu" demişti.