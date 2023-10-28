Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş önceki akşam özel bir davette ortaya çıktı. Tarzıyla beğeni toplayan oyuncu, kıyafet konusunda kendisini modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a teslim ettiğini söyledi. Oyuncu, giyim alışverişinde sevgilisinin istediklerini aldığını söyleyerek, "Modayı takip ediyorum ama daha çok Zeynep'e bırakıyorum. O konuda ben çok rahatım emin ellerdeyim. Alışverişe Zeynep'le gidiyoruz. Onsuz hiçbir şey alamıyorum" dedi.

