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28 Ekim 2023 Cumartesi 14:18:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 14:18:00

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

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Oyuncu Tolga Sarıtaş önceki akşam özel bir davette ortaya çıktı.

Bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş önceki akşam özel bir davette ortaya çıktı. Tarzıyla beğeni toplayan oyuncu, kıyafet konusunda kendisini modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a teslim ettiğini söyledi. Oyuncu, giyim alışverişinde sevgilisinin istediklerini aldığını söyleyerek, "Modayı takip ediyorum ama daha çok Zeynep'e bırakıyorum. O konuda ben çok rahatım emin ellerdeyim. Alışverişe Zeynep'le gidiyoruz. Onsuz hiçbir şey alamıyorum" dedi.

Etiketler : oyuncu tolga sarıtaş zeynep mayruk modacı
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