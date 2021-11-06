4'üncü kez baba oluyor

'Yaparak Dökümü' dizisi ile hafızalara kazınan Tolga Karel, 4'üncü kez baba olmaya hazırlanıyor. 2016 yılında Sarah Scott ile evlenen ve iki kız çocuğu bulunan Karel, 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu. Eşinin 2,5 aylık hamile olduğunu söyleyen Karel, "Şu an cinsiyet belli değil. Hanımla çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki dedik" dedi. 2011 yılında Karel'in eski eşi Günay Musayeva'dan Cihangir adında bir çocuğu var.