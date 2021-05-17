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Tokat öncesi çelik yelek!
17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:00:00

Tokat öncesi çelik yelek!

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'Masumiyet'te rol alan Serkay Tütüncü, dizide annesi rolünü oynayan Hülya Avşar'ın Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatla ilgili esprili bir açıklamada bulundu.

'Masumiyet'te rol alan Serkay Tütüncü, dizide annesi rolünü oynayan Hülya Avşar'ın Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatla ilgili esprili bir açıklamada bulundu. Sahnelerde kimi zaman oyuncuların ellerinin ayarının kaçabileceğinden bahseden Tütüncü, eğer Avşar Kızı'yla bir tokat sahnesi olursa çelik yelek giymeyi düşündüğünü söyledi. Genç oyuncu, Avşar'ın elinin ağır olduğunu da açıkladı.

Etiketler : Masumiyet Serkay Tütüncü Hülya Avşar Ertuğrul Postoğlu
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