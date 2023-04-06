Togg almak için arabalarını sattı

Şarkıcı Sinan Akçıl, yerli otomobil Togg alabilmek için 2 arabasını da sattığını açıkladı. Yerli otomobili satın almak için başvuruda bulunduğunu ancak ilk 20 bin şanslı arasına giremediğini belirten Akçıl, "Şu anda diğer sıradayım iki aracımı da sattım, sadece konserlere gidip geldiğimiz bir minibüsümüz var. Togg gelince o da gidecek. Ben 3 araçtan vazgeçip, yerli ve milli Togg'u kullanmayı tercih ettim. Çok başarılı bulduğum bir iş, çok mutluyum. İnşallah gururla Togg'a bineceğim" dedi.

