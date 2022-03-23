Tiyatroyu para için yapmıyorum

Şehir hayatından sıkılıp ailesiyle Bodrum'da yaşamaya başlayan oyuncu Zeynep Beşerler, İstanbul'a döndü. Oyuncu önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 'Hangisi Karısı' isimli oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkan Beşerler, "24 gün prova yaptık. Çok zor bir oyun. Alnımızın akıyla atlattık. Her hafta bir yerlerde oynuyoruz. Sahnede seyirciyi karşımda görünce ne yapacağımız şaşırdım. Bildiğimi unuttum" dedi. Tiyatroda amacının para kazanmak olmadığını ifade eden oyuncu, "Tiyatrodan para kazanmayı hiç düşünmedim. Bu gerçekten keyif için ve kendine bir şey ispatlamak için yapılabilecek bir iş. Para kazanmak için değil" dedi.