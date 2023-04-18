Tiyatrosu G. Kore'den davet aldı

Avrupa'da yönettiği Shakespeare eserleri ile müzikalleri ve uzun yıllardır yurtdışında yaptığı tiyatro çalışmaları ile tanınan, Tiyatro Keyfi'nin sanat yönetmeni ve oyuncu Kemal Başar, Güney Kore'nin Jeju Adası'nda yapılacak Dünya Tiyatro Forumu'na davet edildi. Başar, ilk kez bir Türk sanatçının davet edildiği forumda dünya tiyatrosunun önemli isimleriyle bir araya gelecek. Etkinlik haziran ayında düzenlenecek.