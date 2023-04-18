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18 Nisan 2023 Salı 16:57:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 16:57:00

Tiyatrosu G. Kore'den davet aldı

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Kemal Başar, Güney Kore'nin Jeju Adası'nda yapılacak Dünya Tiyatro Forumu'na davet edildi.

Avrupa'da yönettiği Shakespeare eserleri ile müzikalleri ve uzun yıllardır yurtdışında yaptığı tiyatro çalışmaları ile tanınan, Tiyatro Keyfi'nin sanat yönetmeni ve oyuncu Kemal Başar, Güney Kore'nin Jeju Adası'nda yapılacak Dünya Tiyatro Forumu'na davet edildi. Başar, ilk kez bir Türk sanatçının davet edildiği forumda dünya tiyatrosunun önemli isimleriyle bir araya gelecek. Etkinlik haziran ayında düzenlenecek.

Etiketler : kemal başaran güney kore dünya tiyatro forumu
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