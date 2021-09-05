Tiyatroseverler buluştu

Kadrosunda Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Dolunay Soysert gibi isimlerin yer aldığı 'Vahşet Tanrısı' Turkcell Vadi Tiyatro Günleri'nde sahnelendi. Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Atlantis Yapım işbirliği kapsamında Celal Kadri Kınoğlu'nun yönettiği oyun seyirciden tam not aldı. Çocuklarının kavgası sonrasında uzlaşmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin aralarında yaşananları anlatan oyunda ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.