Tiyatronun yeni ikilisi

'Baş Belası' adlı dizide İrem Helvacıoğlu'yla başrolü paylaşan Seçkin Özdemir, tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, Baba Sahne ile anlaştı. Caner Güler'in yazdığı oyunda Ozan Güven ve Ömür Arpacı da yer alıyor. Güven, eski sevgilisiyle karşılıklı açılan darp davası sonrası mesleğine geçen temmuz ayında 'Don Kişot'um Ben' oyunuyla dönmüştü. Güven şimdi yeni oyunla seyircilerin karşısına çıkacak.