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01 Aralık 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 18:30:00

Tiyatronun yeni ikilisi

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'Baş Belası' adlı dizide İrem Helvacıoğlu'yla başrolü paylaşan Seçkin Özdemir, tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

'Baş Belası' adlı dizide İrem Helvacıoğlu'yla başrolü paylaşan Seçkin Özdemir, tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, Baba Sahne ile anlaştı. Caner Güler'in yazdığı oyunda Ozan Güven ve Ömür Arpacı da yer alıyor. Güven, eski sevgilisiyle karşılıklı açılan darp davası sonrası mesleğine geçen temmuz ayında 'Don Kişot'um Ben' oyunuyla dönmüştü. Güven şimdi yeni oyunla seyircilerin karşısına çıkacak.

Etiketler : Tiyatronun yeni ikilisi Baş Belası İrem Helvacıoğlu
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