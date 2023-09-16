Tiyatro yapmak istiyor

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu İrem Helvacıoğlu, tiyatro yapmak istediğini söyledi. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ile Parolapara arasında isim sponsorluğu için anlaşmasında yakın arkadaşı Fatih Çelik'in yanında olarak destek veren Helvacıoğlu, şimdilerde bol bol senaryolar okuduğunu belirtti. Oyuncu, "Bir oyuncunun kendini en iyi gösterdiği yer tiyatrodur, gerçekten ben oyuncuyum diyen birisi tiyatro yapmalı, bana bir türlü fırsat gelmedi ve tiyatro yapamadım" dedi.