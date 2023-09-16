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16 Eylül 2023 Cumartesi 08:38:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 08:38:00

Tiyatro yapmak istiyor

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Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu İrem Helvacıoğlu, tiyatro yapmak istediğini söyledi.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu İrem Helvacıoğlu, tiyatro yapmak istediğini söyledi. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ile Parolapara arasında isim sponsorluğu için anlaşmasında yakın arkadaşı Fatih Çelik'in yanında olarak destek veren Helvacıoğlu, şimdilerde bol bol senaryolar okuduğunu belirtti. Oyuncu, "Bir oyuncunun kendini en iyi gösterdiği yer tiyatrodur, gerçekten ben oyuncuyum diyen birisi tiyatro yapmalı, bana bir türlü fırsat gelmedi ve tiyatro yapamadım" dedi.

Etiketler : Tiyatro yapmak istiyor İrem Helvacıoğlu tiyatro
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