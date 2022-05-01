Tiyatro fedakarlık ister

Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına usta oyuncu Ani İpekkaya, konuk oldu. Dizi ve sinema dünyasının konuşulduğu yapımda oyuncu, tiyatronun fedakarlık yapmadan olmayacağını söyledi. İpekkaya, 'Günümüzün tiyatro oyuncularının tiyatroyu çok sevmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu iş fedakarlık yapmadan olmaz. Tiyatro hayatına adım atan insanın önce çok fedakar olması, işini çok sevmesi, gece gündüz onu hissetmesi gerekir" dedi.