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25 Ekim 2022 Salı 13:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 13:30:00

Titremiş korkmuş haldeydi

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Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'tan dayak yediği iddiası üzerine olay yerine polis çağıran görgü tanığı konuştu: "Bize göğsüne darbe aldığını, canının çok yandığını söyledi."

Eski manken Ebru Şallı'nın geçtiğimiz hafta 3 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gördüğü ve ağlama krizine girdiği iddia edilmişti. Şallı, haberleri kesin bir dille yalanlarken, olay yerine polis çağıran görgü tanığı 2. Sayfa programında her şeyi anlattı. Şallı'nın olay sırasında şoka girdiğini söyleyen görgü tanığı, yaşananları: "Emirgan'dan Beşiktaş'a doğru giderken bir anda çığlık sesi duyduk. 'Ne oluyor' diye arkamızı döndüğümüzde arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamın ise zorla kapıyı kapattığını ve kadının üstüne abanarak hem bir yandan eliyle direksiyonu kontrol ettiğini, ve kadını kapının ucuna kadar sıkıştıracak şekilde ittiğini gördük. Bir şekilde araçtan inemedi Ebru Şallı. Sonra aracı durdurup 'Hanımefendi sakin olun, biz aramızda tartışıyoruz ben onu indireceğim' dedi. Titremiş, korkmuş şok halindeydi. Sakinleşsin diye kendi aracımıza aldık. Araca getirip 'iyi misiniz, bir yeriniz acıyor mu? Size su getirelim mi?' dediğimizde bize göğsüne darbe aldığını, göğsünün acıdığını söyledi."

Eşinden şikayetçi olmadı

Şallı'nın çok korktuğunu annesi ve ablasını aradığını belirten görgü tanığı: "Otopark görevlileri yoldan geçen bir ambulansı çevirmişlerdi. Gelen ambulansın içine devrettik Ebru Şallı'yı. Eşine sağa çekmesini söylemişlerdi. O aracına binip gitti. Sonra ben 155'i aradım. 'Böyle bir durum var ihbar etmek istiyorum. Bir darp vakası var burada' diye. Beklerken ambulans yetkilileri 'eşi olduğu için şikayetçi olmak istemiyor' dedi. Biraz daha bekledik. Ona 'size yardım edecek birileri var mı?' diye sorduk. O da annesinin ve ablasının geleceğini söyledi."

Etiketler : Ebru şallı şiddet Uğur Akkuş
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