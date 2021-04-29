Tipi'ye veda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 6 sezondur 'Tipi' karakterini canlandıran Savaş Özdemir diziyle yollarını ayırdı. Senaryoya ölerek veda eden Savaş Özdemir, "Tipi ile vedalaşmak inanın benim içinde çok zor oldu. Tipi'yi uzun bir zaman bedenimde konuk ettim, kendi hayat hikayemden çok şey verdim" dedi.

