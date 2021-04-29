  • BIST
    1398.89
  • Dolar
    8,2252
  • Euro
    9,9881
  • Altın
    470,0400
İstanbul
10 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı tek tek cevapladı!
ABD'li isimle görüşen Aliyev'den Türkiye vurgusu
Geri sayım başladı! Dünya hız rekoru kırıldı
Türkiye'nin planı belli oldu
Babalık muhteşem bir duygu!
Son karar Ozan'da
Kusurlu güzelliği seviyorum
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 22 terörist artık etkisiz
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama...
Özcan Deniz: Oğlumdan haber alamıyorum
Tipi'ye veda
İlham kaynağı hız!
Okyanus ortasında romantizm!
Yeni yaş hediyesi cins köpek
NASA beni takip ediyor!
Sadece rol arkadaşı
Hayali sunucu olmak
Bakan Varank uyardı: Kripto para borsalarına dikkat!
Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı: Bizi ikna etmeniz gerekiyor
CHP'nin yayın organı Halk TV'de skandal... "Alkollü içki helal" dediler
Kongre'deki ilk konuşmasında Çin ve Rusya'ya sıcak mesaj
Terör paylaşımları bir saatte internetten kaldırılacak
Böbrek yetmezliğine davetiye: Yanlış beslenme
Kan sulandırıcıda beyin kanaması riski
29 Nisan 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 13:00:00

Tipi'ye veda

ABONE OL

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 6 sezondur 'Tipi' karakterini canlandıran Savaş Özdemir diziyle yollarını ayırdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 6 sezondur 'Tipi' karakterini canlandıran Savaş Özdemir diziyle yollarını ayırdı. Senaryoya ölerek veda eden Savaş Özdemir, "Tipi ile vedalaşmak inanın benim içinde çok zor oldu. Tipi'yi uzun bir zaman bedenimde konuk ettim, kendi hayat hikayemden çok şey verdim" dedi.

Etiketler : edho eşkiya dünyaya hükümdar olmaz tipi savaş özdemir
Heyecandan çenem titredi

Heyecandan çenem titredi
Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti

Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti
Hayali dünyayı sallamak

Hayali dünyayı sallamak
Son sahnesine çıktı

Son sahnesine çıktı
Londra'da Türk imzası

Londra'da Türk imzası
Aşı olmayanlar cahildir

Aşı olmayanlar cahildir
Kariyerinde artık tek

Kariyerinde artık tek
BAHAR SEVİNCİ

BAHAR SEVİNCİ
Allah'ım ne olur sesimi ver

Allah'ım ne olur sesimi ver

EN ÇOK OKUNAN HABERLER