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04 Eylül 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 12:00:00

Tipi'den gizli ziyaret

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'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri hafızalara kazınan Savaş Özdemir, eski rol arkadaşı Oktay Kaynarca'nın yeni projesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin setini ziyaret etti.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri hafızalara kazınan Savaş Özdemir, eski rol arkadaşı Oktay Kaynarca'nın yeni projesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin setini ziyaret etti. Kaynarca ve yönetmen Onur Tan'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Savaş Özdemir'in bu ziyareti hayranlarını heyecanlandırdı. Usta aktörün gelen dizi tekliflerini reddetmesi ve üzerine 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın setini ziyaret etmesi 'Oktay eski ekibi mi topluyor' yorumlarına neden oldu.

Etiketler : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Savaş Özdemir Oktay Kaynarca
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