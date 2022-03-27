Tilbe'ye yeni suç duyurusu

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı, sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesi yönünde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili şarkıcı Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede Tilbe'nin insanları galeyana getirdiği ve suça teşvik ettiği iddia edildi. Şarkıcı, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" açıklamasını yapmıştı.

Neslihan KESKİN