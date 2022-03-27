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27 Mart 2022 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 14:00:00

Tilbe'ye yeni suç duyurusu

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Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı, sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesi yönünde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili şarkıcı Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı, sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesi yönünde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili şarkıcı Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede Tilbe'nin insanları galeyana getirdiği ve suça teşvik ettiği iddia edildi. Şarkıcı, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" açıklamasını yapmıştı.

Neslihan KESKİN

Etiketler : yeni suç duyurusu Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Yıldız Tilbe
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