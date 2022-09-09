Tilbe'den Hadise'ye: Gözyaşları Kutsaldır

Altı aylık evliliğinde sorun yaşayan ve İzmir'deki sahnesinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını ağlayarak seslendiren Hadise'ye Yıldız Tilbe el uzattı. Tilbe, "Bir kadının en güzel ve güçlü olduğu an, sevdiği için ağladığı andır" dedi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, bir dönem 'O Ses Türkiye' yarışmasındaki jüri arkadaşı Hadise'nin geçtiğimiz günlerde hayatımın şarkısı dediği 'Küçük Bir Yol'u seslendirirken gözyaşlarına boğulmasına destek çıktı. Geçtiğimiz mart ayında işadamı Mehmet Dinçerler'le aile arasında Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturan Hadise'nin evliliğinde kriz yaşadığı iddia edildi. Popçuya meslektaşı Yıldız Tilbe, el uzattı. Hadise'nin İzmir'deki sahnede ağlamasıyla ilgili Tilbe twitter hesabından yorumda bulundu. Tilbe, "Bir kadının en güzel ve güçlü olduğu an, sevdiği için ağladığı andır. Erkek için de böyledir. Her damla gözyaşı bir elmas gibi döküldükçe ağlanan kişinin ya değerinden götürür ya da değerine değer katar. Gözyaşları kutsaldır" dedi.