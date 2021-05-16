TIKLANMA DERDİNDE DEĞİL

Oyunculuğunun yanı sıra Youtube'da çektiği videolarla da çok sayıda izlenme sayısına sahip olan Özge Özder, beğenilme kaygısı yaşamadığını söyledi. Doğum videosu 1 milyon kişi tarafından izlenen Özder, "Ben kaç tıklandığına değil biriktirdiğim anılara ve doğallığa bakıyorum. Hiçbir algoritma beni alakadar etmiyor'' dedi.





