16 Mayıs 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 17:30:00
TIKLANMA DERDİNDE DEĞİL
Oyunculuğunun yanı sıra Youtube'da çektiği videolarla da çok sayıda izlenme sayısına sahip olan Özge Özder, beğenilme kaygısı yaşamadığını söyledi.
Oyunculuğunun yanı sıra Youtube'da çektiği videolarla da çok sayıda izlenme sayısına sahip olan Özge Özder, beğenilme kaygısı yaşamadığını söyledi. Doğum videosu 1 milyon kişi tarafından izlenen Özder, "Ben kaç tıklandığına değil biriktirdiğim anılara ve doğallığa bakıyorum. Hiçbir algoritma beni alakadar etmiyor'' dedi.