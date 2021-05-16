  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,4705
  • Euro
    10,2921
  • Altın
    501,1510
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan 'Filistin' çağrısı
Katar'dan Filistin mesajı: Türkiye ne derse aynı şekilde hareket etmeye de hazırız
Türk Silahlı Kuvvetlerine iki yeni kan
İsrailli eski yüzbaşı Shapira: İsrail ordusu bir terör örgütüdür
İsrail Gazze'de bakanlık binalarını bombaladı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması
Kademeli normalleşme sürecinde kısıtlamalardan kimler muaf tutulacak?
CHP'li Çiçek baklayı ağzından çıkardı: HDP'ye bakanlık verilebilir
Biden, göçmenlik, anıtlar ve sansürle ilgili Trump dönemi kararlarını iptal etti
İşte Türkiye'nin yeni mühimmatı!
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması! İşte açılacak sınıflar...
İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi!
Bu sefer gizli değil! HDP'ye açıktan ittifak için yeşil ışık
İsrailli insan hakları kuruluşu: İsrail savaş suçu işliyor
Yoğun diplomasi sonuç verdi
Kapanma etkisi
Netanyahu'dan skandal açıklama: Her şeyi yapacağız
İşgalci İsrail saldırmaya devam ediyor! Şehit sayısı 149'a yükseldi
TIKLANMA DERDİNDE DEĞİL
Dede Korkut olup harçlık dağıttı
Kader değiştiren doktor
Tek ilacı bağlaması
Ruhsal sıkıntılar da ÇÖLYAK nedeni olabilir
Kara leylek sürprizi
16 Mayıs 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 17:30:00

TIKLANMA DERDİNDE DEĞİL

ABONE OL

Oyunculuğunun yanı sıra Youtube'da çektiği videolarla da çok sayıda izlenme sayısına sahip olan Özge Özder, beğenilme kaygısı yaşamadığını söyledi.

Oyunculuğunun yanı sıra Youtube'da çektiği videolarla da çok sayıda izlenme sayısına sahip olan Özge Özder, beğenilme kaygısı yaşamadığını söyledi. Doğum videosu 1 milyon kişi tarafından izlenen Özder, "Ben kaç tıklandığına değil biriktirdiğim anılara ve doğallığa bakıyorum. Hiçbir algoritma beni alakadar etmiyor'' dedi.


Etiketler : Özge Özder Youtube beğenilme kaygısı
Servetini çarçur etti

Servetini çarçur etti
İlklerin filmi 'Osman Sekiz'

İlklerin filmi 'Osman Sekiz'
Sosyal mesafesiz Brit ödülleri

Sosyal mesafesiz Brit ödülleri
Ciğerimiz yandı!

Ciğerimiz yandı!
Beşiktaş üzüntüsü

Beşiktaş üzüntüsü
Maç sonrası kapıda kaldı

Maç sonrası kapıda kaldı
İmkansız sevdalar için yazdı

İmkansız sevdalar için yazdı
Yine bambaşka biri oldu

Yine bambaşka biri oldu
‘Yakın arkadaş' paniği

‘Yakın arkadaş' paniği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER