Thor'dan romantik hareket

Dijitalde yayınlanacak olan 'Kusursuz Kiracı' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisi Thor Saevarsson'la, objektiflere yansıdı. İkili, Bebek'teki Lucca adlı mekânda baş başa yemek yedi. Keyifli oldukları görülen çift, çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet etti. Oyuncunun röportaj esnasında çiçek satıcıları çiftin etrafını sarıp güller döktüler. Saevarsson, Deniz'e bir demet gül aldı. İkili, habercilere mutluluk pozları verdi.

