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06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:30:00

Thor'dan romantik hareket

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Dijitalde yayınlanacak olan 'Kusursuz Kiracı' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisi Thor Saevarsson'la, objektiflere yansıdı.

Dijitalde yayınlanacak olan 'Kusursuz Kiracı' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisi Thor Saevarsson'la, objektiflere yansıdı. İkili, Bebek'teki Lucca adlı mekânda baş başa yemek yedi. Keyifli oldukları görülen çift, çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet etti. Oyuncunun röportaj esnasında çiçek satıcıları çiftin etrafını sarıp güller döktüler. Saevarsson, Deniz'e bir demet gül aldı. İkili, habercilere mutluluk pozları verdi.

Etiketler : kusursuz kiracı bebek dilan çiçek deniz thor saevarsson
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