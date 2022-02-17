Tez canlı Hande

Başrolünü Kutsi'yle paylaştığı 'Annemizi Saklarken' dizisi final yapan Hande Doğandemir, tez canlı bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Olaylara sakin yaklaşamadığını belirten Doğandemir, "Sabırsız bir insanım, biraz fazla kafaya takıyorum. Biraz her şeyi fazla düşünürüm" dedi. Oyuncu, huyu nedeniyle arkadaşlarının bazen kendisini eleştirdiğini söyledi.