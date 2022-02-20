Teyzelik heyecanı

Evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatan Bensu Soral ve Hakan Baş düşman çatlattı. İkili, önceki akşam Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti. Çift, konser öncesi habercilerle sohbet etti. Ablası Hande Soral'ın hamileliği hakkında da konuşan Soral, "Heyecanlı geçiyor süreç, ben ondan daha heyecanlıyım o yüzden sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.