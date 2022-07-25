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25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:00:00

Teyze ve yeğen düeti

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Hande Yener, '25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde konser verdi.

Hande Yener, '25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde konser verdi. Yener konserinde vokalistliğini de yapan öz yeğeni 21 yaşındaki Naz Taşkınbaş ile düet şarkı söyledi. Teyze yeğen dinleyenlerden tam not aldı. Yeğeninin kendisinden sonra yerini dolduracak tek kişi olduğunu söyleyen sanatçı "Bir de piyano çalıyor sormayın müthiş geliyor. Sesi de çok güzel" dedi.

Etiketler : Teyze ve yeğen düeti Hande Yener 25. Malatya Uluslararası Kültür anat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali Naz Taşkınbaş
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