Teyze ve yeğen düeti

Hande Yener, '25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde konser verdi. Yener konserinde vokalistliğini de yapan öz yeğeni 21 yaşındaki Naz Taşkınbaş ile düet şarkı söyledi. Teyze yeğen dinleyenlerden tam not aldı. Yeğeninin kendisinden sonra yerini dolduracak tek kişi olduğunu söyleyen sanatçı "Bir de piyano çalıyor sormayın müthiş geliyor. Sesi de çok güzel" dedi.