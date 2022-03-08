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08 Mart 2022 Salı 19:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 19:30:00

Testi pozitif çıktı

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Avukat Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Ahmet Kural'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Avukat Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Ahmet Kural'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncu, kendini karantinaya alarak izole oldu. Kural sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi. Oyuncu, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı. Genel sağlık durumum iyi" notunu düştü. Kural'ın hayranları "Geçmiş olsun" yorumlarında bulundu.

Etiketler : Testi pozitif çıktı Çağla Gizem Çelik Ahmet Kural
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