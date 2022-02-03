Üç yıllık aranın ardından 'Ses Seda Yok' adlı teklisiyle müzikseverlerin karşısına çıkan Atiye'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Şarkıcı, evinde karantinaya girerek izole oldu. Atiye'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Atiye, 2019'da kızı Ferah Feza'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.