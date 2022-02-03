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Testi pozitif çıktı
Aşı sayesinde hafif atlattım
03 Şubat 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 11:00:00

Testi pozitif çıktı

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Üç yıllık aranın ardından 'Ses Seda Yok' adlı teklisiyle müzikseverlerin karşısına çıkan Atiye'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Üç yıllık aranın ardından 'Ses Seda Yok' adlı teklisiyle müzikseverlerin karşısına çıkan Atiye'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Şarkıcı, evinde karantinaya girerek izole oldu. Atiye'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Atiye, 2019'da kızı Ferah Feza'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Etiketler : Testi pozitif çıktı Atiye Ses Seda Yok
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