30 Ocak 2022 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 19:30:00
Testi pozitif çıktı
Başrolünü İrem Helvacıoğlu'yla paylaştığı 'Kaçış' dizisinde rol alan Engin Akyürek'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Başrolünü İrem Helvacıoğlu'yla paylaştığı 'Kaçış' dizisinde rol alan Engin Akyürek'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapımda Mehmet adlı savaş muhabirine hayat veren oyuncu karatinaya girdi. Akyürek'in hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Dizi ekibi sete ara vermezken, karantinada olan Akyürek'siz sahnelerin çekimleri yapılıyor.