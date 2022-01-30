VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ekonomisi istihdam, ihracat ve yatırımla büyüyecek
Son 24 saatte 88 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Meclis'in 11 günlük arası bitiyor
"Ben ihalelere imza atmam"
"Biz bütün dünyaya hakkı anlatan bir Türkiye'yiz"
Stoltenberg'den Ukrayna açıklaması!
"Türkiye güvenilir bir ortak"
Türkiye ekonomisi istihdam, ihracat ve yatırımla büyüyecek
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
"Sonucu korkunç olur"
Komşuda 'Made in Turkey' şoku!
Anlaşmayı imzalamaya hazırlar!
Mütefekkir Cevdet Said vefat etti
MTV ödemesinde yarın son gün
Meteorolojiden Ankara için bugün kar yağışı uyarısı
Bakan Çavuşoğlu: Maldivler ile ticaret hacmimizin 100 milyon dolara çıkarılmasını hedefliyoruz
ANKA SİHA'ya yerli motor
Terör örgütü PKK'nın kirli yöntemleri deşifre oldu
Sözde bölge sorumlusu itirafçı oldu!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Faz-1 aşaması tamamlandı
Teröristler çembere alındı!
HDP'li Güzel, sırra kadem bastı!
Tarihi Türkiye itirafı
30 Ocak 2022 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 19:30:00

Testi pozitif çıktı

ABONE OL

Başrolünü İrem Helvacıoğlu'yla paylaştığı 'Kaçış' dizisinde rol alan Engin Akyürek'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Başrolünü İrem Helvacıoğlu'yla paylaştığı 'Kaçış' dizisinde rol alan Engin Akyürek'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapımda Mehmet adlı savaş muhabirine hayat veren oyuncu karatinaya girdi. Akyürek'in hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Dizi ekibi sete ara vermezken, karantinada olan Akyürek'siz sahnelerin çekimleri yapılıyor.

Etiketler : Testi pozitif çıktı İrem Helvacıoğlu Engin Akyürek' korona
Üzüntüsünü paylaştı

Üzüntüsünü paylaştı
Köy köy geziyoruz

Köy köy geziyoruz
30'uncu yıl sürprizi

30'uncu yıl sürprizi
Fenomene 1 ay konuşmama kararı aldırdı

Fenomene 1 ay konuşmama kararı aldırdı
Hem sundu hem ödül aldı

Hem sundu hem ödül aldı
Karfest başlıyor

Karfest başlıyor
acımasız yorumlara maruz kaldım

acımasız yorumlara maruz kaldım
Z kuşağı Ozan ağabeyini sevecek

Z kuşağı Ozan ağabeyini sevecek
Londra iddiası asılsız çıktı

Londra iddiası asılsız çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER