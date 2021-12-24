24 Aralık 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 17:00:00
Testi pozitif çıktı
TRT'nin 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
TRT'nin 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Dizi setinde üşüttüğü düşünülen oyuncu, ilk sonucu negatif çıkmasına rağmen evinde kendini karantinaya aldı. Tedbir amaçlı yeniden test yaptıran Düzyatan, ikinci testinin sonucu pozitif çıktığını açıkladı.