VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kapatılan kuyulardan petrol fışkırıyor!
Salda Gölü'nü ziyaret edenler anlattı: Çok güzel olmuş
Bakan Kurum'dan belediyelere “Yeşil Kalkınma” çağrısı!
Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı
Putin'den Hz. Muhammed açıklması
"Dünyadaki ilk 10 ülkeden biri olacağız"
Asiye'nin hastaneden ilk karesi geldi
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
"Erdoğan tüm teorileri yeniden yazdı"
Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti!
Dayakçı öğretmenden pes dedirten savunma!
"Yüzde 100 koruyor"
Platin Global 100 Ödülleri Bu Akşam Sahiplerini Buluyor
PKK iddianamesinde İBB detayı! Gassal olarak işe almışlar
Bir müttefiki daha ABD'ye sırt çevirdi!
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Senaryosu ve oyunculuğu kötü bir dizi!
Kur korumasında alt ve üst limit olmayacak
Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı
TL'ye çevrilen rakam belli oldu
Apple Türkiye'den indirim kararı
CHP, FETÖ'cülere verdiği sözü bir adım ileri taşıdı: Tüm hazırlıklar yapıldı
Şaşırtan karar: Su-35 alımından vazgeçtiler
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem!
Araba fiyatlarında büyük indirim!
24 Aralık 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 17:00:00

Testi pozitif çıktı

ABONE OL

TRT'nin 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

TRT'nin 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Dizi setinde üşüttüğü düşünülen oyuncu, ilk sonucu negatif çıkmasına rağmen evinde kendini karantinaya aldı. Tedbir amaçlı yeniden test yaptıran Düzyatan, ikinci testinin sonucu pozitif çıktığını açıkladı.

Etiketler : Testi pozitif çıktı Barbaroslar Akdeniz Engin Altan Düzyatan
Çifte kutlama

Çifte kutlama
‘Hong Kong' heyecanı

‘Hong Kong' heyecanı
Ameliyatta midesini bulamadılar

Ameliyatta midesini bulamadılar
Albüm çıkarıyor

Albüm çıkarıyor
Palandöken'de bembeyaz keyif

Palandöken'de bembeyaz keyif
Diva'ya karşı dava

Diva'ya karşı dava
Baba ile dönüyor

Baba ile dönüyor
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Oğuzhan'dan destek

Oğuzhan'dan destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER