'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alan Gökçe Bahadır, kovid-19'a yakalandı. 40 yaşındaki oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Dizideki çekimlerine ara verilen Bahadır, evinde karantinaya girdi. Oyuncunun sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu öğrenildi. Bahadır, izolesinde c vitamini tüketerek vücudunu korumaya çalışıyor.