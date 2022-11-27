‘Teşkilat'tan taklit göndermesi

TRT'nin sevilen dizisi 'Teşkilat'ın yapımcısı Burak Sağyaşar, ilk tanıtımı yayınlanan Show TV'nin 'Sipahi' adlı yapımına taklit göndermesi yaptı. Sağyaşar, MİT'in gözü kara ismi Ali Türkoğlu'nun (Kaan Yıldırım) hikâyesini anlatan 'Sipahi'yle pazar akşamlarına damgasını vuran 'Teşkilat'ın birebir benzerlik taşıdığını öne sürdü. Sağyaşar, ''Taklit nedir, nasıl yapılır?" başlıklı yazısını daha sonra sildi.