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13 Temmuz 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 16:00:00

‘Teşkilat'tan ayrıldı

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TRT 1'in sevilen dizisi 'Teşkilat'ta beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Serdar karakterini oynayan başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, yeni sezon öncesi projeden ayrıldı.

TRT 1'in sevilen dizisi 'Teşkilat'ta beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Serdar karakterini oynayan başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, yeni sezon öncesi projeden ayrıldı. Oyuncunun ayrılığı yapım şirketi tarafından da doğrulandı. Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Hakan Boyav ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı MIT dizisi Teşkilat, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı diziye Çağlar Ertuğrul da veda etti.

Etiketler : TRT 1 Hakan Boyav Teşkilat Çağlar Ertuğrul
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