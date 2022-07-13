‘Teşkilat'tan ayrıldı

TRT 1'in sevilen dizisi 'Teşkilat'ta beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Serdar karakterini oynayan başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, yeni sezon öncesi projeden ayrıldı. Oyuncunun ayrılığı yapım şirketi tarafından da doğrulandı. Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Hakan Boyav ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı MIT dizisi Teşkilat, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı diziye Çağlar Ertuğrul da veda etti.