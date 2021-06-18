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18 Haziran 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 10:00:00

Teşkilat hikayesi İsrail'de

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MİT'in hikâyesini anlatan 'Teşkilat', yurtdışına açılıyor. Dizi, eylül ayından itibaren İsrail'de ekrana gelecek.

Ortadoğu ülkelerinde büyük ilgi gören Türk dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. TRT, Türk istihbaratının yurtdışı faaliyetlerini ve Türkiye'nin güvenlik politikalarını anlatan 'Teşkilat' dizisinin yayın hakları için İsrailli bir kanalla anlaştı. TRT'nin satışını gerçekleştirdiği 'Teşkilat' dizisi, İsrailli CHAI gruba özel yayın platformunda eylül ayından itibaren yayına girecek. Anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Teşkilat' özellikli, titizlik gerektiren bir proje. Dizinin İsrail'de yayınlanması için sözleşme imzaladık" dedi. Eren ayrıca, "TRT dizilerinin çoğunun yurtdışı satışları yapıldı. Latin Amerika ve Asya ülkeleri en çok talep eden ülkeler" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Teşkilat hikayesi israil İsrailli CHAI gruba
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