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17 Aralık 2023 Pazar 07:49:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 07:49:00

Tescilli güzel Pınar Güve başarısını taçlandırdı

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Tescilli güzel Pınar Güve, 'Yılın En İyi Modeli' ödülüne layık görüldü.

Tescilli güzel Pınar Güve, Best Model Of yarışmasındaki başarısının ardından İstanbul'da düzenlenen ödül gecesinde 'Yılın En İyi Modeli' ödülüne layık görüldü. Çevre Mühendisliği mezunu olan Güve, gecenin en çok konuşulan ve beğenilen modeli oldu. Güve, "Ödülle layık görülmek benim için ayrı bir heyecan. Kendi kategorimde, ödül almak çok güzel bir duygu. Bu deneyim benim için unutulmaz oldu" dedi.

Etiketler : pınar güve model ödül
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