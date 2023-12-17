Tescilli güzel Pınar Güve, Best Model Of yarışmasındaki başarısının ardından İstanbul'da düzenlenen ödül gecesinde 'Yılın En İyi Modeli' ödülüne layık görüldü. Çevre Mühendisliği mezunu olan Güve, gecenin en çok konuşulan ve beğenilen modeli oldu. Güve, "Ödülle layık görülmek benim için ayrı bir heyecan. Kendi kategorimde, ödül almak çok güzel bir duygu. Bu deneyim benim için unutulmaz oldu" dedi.