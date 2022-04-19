Tesadüfen Türkiye Güzeli oldum

2014 Miss Turkey üçüncüsü Aybüke Pusat, "Çok mutsuzken arkadaşlarım Miss Turkey'e başvuru yaptı. İlk üçe girmeyi düşünmüyordum bile" dedi.

Dijitalde yayınlanan 'Alef: Mal-i Hülya' dizisinde ilk kez sevenlerinin karşısına anne rolüyle çıkacak olan oyuncu Aykübe Pusat, Miss Turkey itirafında bulundu. 'Pazar Sürprizi' programına konuşan oyuncu, ''Çok mutsuzken arkadaşlarım Miss Turkey'e başvuru yaptı. İlk üçe girmeyi düşünmüyordum bile. Üçüncü olunca da ne yapacağımı bilemedim. Oyunculukla ilgili hiçbir şey bilmeden kendimi oyuncu kişisi olarak buldum" dedi. Özel hayatından da bahseden Pusat, âşık olduğunda kendisini sürekli bahar geldi gibi hissettiğini belirtti. Pusat, "Dünyam renkleniyor âşık olunca. Şu an da gayet renkli hayatım" dedi.