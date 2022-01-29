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29 Ocak 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 15:00:00

Terminatör 3'ün yıldızı Kristanna Loken'ın 5 milyonluk pırlanta sevgisi

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En son Terminatör 3 filminde yer alan Kristanna Loken ve Ron Smoorenburg, bir etkinlik için İstanbul'a geldi.

Hollywood yıldızları Kristanna Loken ve Ron Smoorenburg, şehrin turistik ve tarihi yerlerini gezdi. Pırlanta tutkunu olan başarılı oyuncu Kristanna Loken, soluğu Kapalıçarşı'da aldı. Loken, tamamı pırlantadan oluşan 5 milyon lira değerindeki gerdanlık ve küpe satın aldı.

Etiketler : terminatör 3 kristanna loken pırlanta magazin
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