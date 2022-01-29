5 milyonluk pırlanta sevgisi

Hollywood yıldızları Kristanna Loken ve Ron Smoorenburg, şehrin turistik ve tarihi yerlerini gezdi. Pırlanta tutkunu olan başarılı oyuncu Kristanna Loken, soluğu Kapalıçarşı'da aldı. Loken, tamamı pırlantadan oluşan 5 milyon lira değerindeki gerdanlık ve küpe satın aldı.