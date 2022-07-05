Tepkilere isyan etti

Oyuncu İlhan Şen'e hayranları tepki gösterdi. Hafta sonu kız arkadaşı Pınar Gülkapan ile el ele Özcan Deniz'in konserini izlemeye giden oyuncu eleştirilere maruz kaldı. Bir zamanlar yer aldığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisindeki partneri Burcu Özberk'le ilişki yaşadığı iddiasıyla gündemden düşmeyen oyuncuyu samimiyetsizlikle suçlayanlar oldu. Oyuncu tepkilere sosyal medyadan, "Arkadaşlar biz, bir iş yaptık. Harika bir partnerlik ve arkadaşlık kaldı. İnanır mısınız hâlâ görüşüyoruz. Öyle hastalıklı sevecekseniz sevmeyin beni" yazarak yanıt verdi.