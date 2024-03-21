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21 Mart 2024 Perşembe 07:26:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 07:26:00

Teoman'dan evlilik açıklaması

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Ünlü rockçı Teoman evlilik açıklamasında bulundu. Teoaman, evlilikle ilgili sorular karşısında "80 yaşında evleneceğim." dedi.

Teoman, Nişantaşı'nda sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Kendisini görüntüleyen habercilerle ayaküstü sohbet eden ünlü rockçı, evlilikle ilgili sorular karşısında '80 yaşında evleneceğim' dedi. Emeklilik sonrası birçok ünlü ismin sahil kasabalarına yerleştiği hatırlatılan Teoman, "Ben onlara benzemiyorum. Tam emekli olmayacağım. Bana hiç uygun bir şey değil, kasabaya falan yerleşmek. Ortalıklarda dolaşmayı, kafelere gitmeyi öyle şeyleri seviyorum. Doğa falan beni açmıyor" dedi.

Etiketler : teoman rockçı evlilik
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