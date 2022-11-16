Teoman'a dava şoku

Şarkıcı Teoman'ın, 'Gönülçelen' albümünde yer alan sözü ve müziği kendisine ait olan 'Mavi' şarkısının reklamlarda izinsiz kullanıldığı iddiasıyla bir prodüksiyon şirketine dava açtı. Rockçı Teoman, karşı taraftan bin liralık maddi, 500 bin liralık ise manevi tazminat istedi. Davanın karar duruşması İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme alınan bilirkişi raporuna göre eserin farklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.