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15 Haziran 2021 Salı 13:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 13:30:00

Ten rengimi açtırmadım

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Yılın dört mevsimi bronz tenle dolaşan Çağla Şıkel, güneşle arasına mesafe koyduğu için artık eskisi kadar esmer olmadığını söyledi.

Yılın her gününü bronz bir tenle geçiren manken Çağla Şıkel, güneşe veda etti. Geç olsa da güneşin zararlı ışınlarının farkına varan Şıkel, ten rengini açtırdığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Son zamanlarda eskiye oranla daha açık tenle gezdiği için rengini değiştirdiği konuşulan manken, bu durumu güneşlenmemesine bağladı. Artık uzun kollu mayolarla plajda olan Şıkel, "Güneşin ağır hasarlar verdiğini bilmiyordum. Eskiden nisandan eylüle kadar bulduğum her yerde güneşe yatıyordum. Sonra aralık gibi tenimin rengi açılmaya başlayınca Dubai'ye gidiyordum. Artık akıllandım" dedi. Çağla Şıkel, 50 faktör sürmeden dışarı çıkmadığını söyledi.

Etiketler : Çağla Şıkel güneşe veda bronz bir ten
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