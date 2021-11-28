Temizlikte iddialıyım

Gökhan Tepe hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkıcı, Yeni Gazino adlı mekanda sahne aldı. Pandemi süresince baba olmanın inceliklerini kavradığını dile getiren Tepe, "Biz bebek büyüttük evde. Hey yavrum hey" diyerek tebessüm ettirdi. Evde olduğu dönemlerde eşine destek olduğunu söyleyen şarkıcı, "Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yer sildim, çamaşır çitiledim, bulaşık yıkadım. Eşim ne derse yapmaya, ona yardımcı olmaya çalıştım. Özellikle yer silmede iddialıyım" dedi.