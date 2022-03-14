Televizyona iş yok artık
'Öğrenci Evi ve 'Prens' adlı yapımlarda yer alan oyuncu Ceyda Düvenci, bundan böyle televizyon projelerinde olmayacağını söyledi.
'Öğrenci Evi ve 'Prens' adlı yapımlarda yer alan oyuncu Ceyda Düvenci, bundan böyle televizyon projelerinde olmayacağını söyledi. 4 yıldır dijitale ağırlık verdiğini belirten Düvenci, "Televizyon dizisi yapma taraftarı değilim son 4 senedir. Son olarak dijital için bir filmde konuk oyuncu oldum. Bir tane sinema filmi ile görüşüyorum. Yetiyor, büyük hayallerim yok" dedi.