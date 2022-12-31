Telefonun başında bekledi

Akciğer kanseriyle mücadele eden Armağan Çağlayan, kendisini aramayan Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'ye kırıldığını dile getirdi. Çağlayan, Twitter hesabından, "Hastalığım sırasında iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri" demişti. Çağlayan'ın paylaşımına cevap veren Sözeri, "Armağan Çağlayan hasta değil diye düşünmek istiyorum. Aradığım zaman da ne söylemen gerektiğini bilmiyorum. O yüzden de aramadım. Armağan yani ben bu kadar değerli miymişim onun için. Bundan sonra her saat başı kendimi affettirene kadar arayacağım" dedi.