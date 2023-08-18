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18 Ağustos 2023 Cuma 07:31:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 07:31:00

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

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'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, telefon numarasının izinsiz olarak paylaşıldığını ve tanımadığı kişiler tarafından rahatsız edildiğini belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, telefon numarasının izinsiz olarak paylaşıldığını ve tanımadığı kişiler tarafından rahatsız edildiğini belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Kaynarca, "Telefon Adab-ı Muaşereti. Görgü kuralları" başlığı altında şunları söyledi: "Görüntülü aramak için aile bireyleri dahil önceden izin istemelidir. Konuşma sırasında telefonun kesilmesi durumunda ilk arayanın araması beklenmelidir. Sizden istenen telefon numarası sahibine sorulmadan verilmemelidir. Başkalarının telefon numaralını reklam, promosyon vs adı altında şirketlere vermek ayıp hatta terbiyesizlik."

Etiketler : Telefon Adab-ı Muaşereti dersi Ben Bu Cihana Sığmazam Oktay Kaynarca
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