Tektaşlı Tuba!

Oyuncu Tuba Ünsal aşk sarhoşu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrolünü paylaştığı 'Gecenin Ucunda' dizisinde yer alan oyuncu, sevgilisi Serdar Turan'la görüntülendi. Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikili, GQ Türkiye gecesinde ilk kez el ele ortaya çıktı. Ünsal, habercilere mutlu olduklarını söyledi. Ünsal'ın parmağındaki tektaşı dikkat çekerken habercilerin yüzük sorularını yanıtsız bıraktı.

15 YIL SONRA GİYDİ



Davette giydiği kıyafetiyle dikkat çeken Ünsal, ilginç bir itirafta bulundu. Oyuncu, elbisesini 15 sene sonra yeniden giydiğini söyledi. Ünsal, "Üzerimdeki elbiseyi yaklaşık 15 sene önce Altın Portakal'da giymiştim. Hâlâ içine girebildiğim için çok mutluyum" dedi.