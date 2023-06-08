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08 Haziran 2023 Perşembe 16:56:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 16:56:00

Tekneden sahneye indi

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Koray Avcı, tek başına Katamaran teknesiyle çıktığı Akdeniz turunu tamamladı.

Şarkıcı Koray Avcı, tek başına Katamaran teknesiyle çıktığı Akdeniz turunu tamamladı. Kendisini işlerine veren Avcı, önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle bir araya geldi. Enerjisi ve performansı ile unutulmaz bir geceye imza atan Avcı, binlerce kişinin katıldığı konserde sahneden inerek, şarkılarının bir kısmını sevenlerinin yanında seslendirdi. Avcı, konserinde sözü ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi 'Yan'ı ilk kez söyledi.

Etiketler : şarkıcı akdeniz turu koray avcı
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